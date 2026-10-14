София и Бухарест готовят обращение к НАТО из-за атак дронов в Черном море

Болгария и Румыния потребуют от НАТО усилить наблюдение за судами в Черном море София и Бухарест готовят обращение к НАТО из-за атак дронов в Черном море

Москва14 окт Вести.Болгария и Румыния намерены направить странам НАТО совместное письмо, в котором призовут альянс активизировать наблюдение и обмен разведывательной информацией из-за атак беспилотников на суда в Черном море.

Цель письма состоит в том, чтобы убедить европейские страны НАТО рассмотреть возможность усиления мер по защите судоходства в Черном море, сообщает издание Rapporteur.

Министр обороны Румынии предложил составить совместное письмо во время звонка болгарскому коллеге... Болгарская сторона согласилась на инициативу... В письме будет содержаться призыв к согласованным мерам по усилению наблюдения и обмена разведданными со структурами НАТО говорится в статье

Наряду с посланием Румыния и Болгария намерены инициировать обсуждение данного вопроса на саммите Евросовета, который намечен на 15-16 октября.

Ранее сообщалось, что глава правительства Болгарии Румен Радев намерен вызвать посла России Элеонору Митрофанову после атаки беспилотников на суда в болгарской исключительной экономической зоне в Черном море. София хочет попросить о дополнительной помощи для расследования инцидентов и установления происхождения дронов.

На прошлой неделе Радев сообщил об атаке морским и воздушным беспилотниками двух судов в Черном море. Одно из них затонуло, экипаж второго был эвакуирован.