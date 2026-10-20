Москва20 октВести.НАТО направит в Черноморский регион дополнительные средства наблюдения и разведки. Об этом в соцсети Х сообщила пресс-секретарь альянса Эллисон Харт.
Североатлантический альянс направит в регион [Черного моря] дополнительные средства, в том числе для усиления наблюдения, разведки и проведения криминалистического анализанаписала Харт
Пресс-секретарь НАТО также сообщила, что такое решение принято по итогам встречи послов стран альянса в рамках Североатлантического совета.
Ранее в МИд РФ заявили, что НАТо демонстрирует готовность и дальше провоцировать эскалацию конфликта в Черном море.