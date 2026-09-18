Над Черным морем курсируют два разведывательных самолета НАТО ТАСС: 2 разведывательных самолета НАТО курсируют над Черным морем

Москва18 сен Вести.Сразу два разведывательных самолета НАТО курсируют над нейтральными водами Черного моря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Уточняется, что речь идет о самолете-разведчике Bombardier ARTEMIS II и борте Boeing RC-135W Rivet Joint.

Один борт - самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II, вылетевший с аэродрома постоянной базы в румынской Констанце и в течение нескольких часов летающий над южной частью акватории с запада на восток и обратно отмечается в публикации

Второй самолет принадлежит Британии и курсирует над нейтральными водами в центральной части Черного моря. По данным источника, он прибыл с авиабазы на остров Крит и сейчас летает с запада на восток акватории.

Оба самолета летают вне коридоров, необходимых для полетов гражданской авиации, и не входят в воздушное пространство каких-либо стран черноморского бассейна.

Ранее сообщалось, что разведывательный самолет ВВС Норвегии Boeing P-8A Poseidon появился недалеко от морской границы РФ севернее Мурманска.