Норвежский разведсамолет замечен у границы РФ рядом с Мурманском Разведывательный самолет ВВС Норвегии замечен у границы РФ севернее Мурманска

Москва18 сен Вести.Разведывательный самолет военно-воздушных сил (ВВС) Норвегии Boeing P-8A Poseidon появился недалеко от морской границы РФ севернее Мурманска, следует из данных полета воздушного судна.

Самолет вылетел из норвежского города Харстад примерно в 9​​​.30 мск и начал движение на северо-восток. В небе над Баренцевым морем патрульный противолодочный борт двигался на северо-восток и пролетел вдоль морской границы с РФ севернее Мурманска.

Пункт назначения воздушного судна не известен.

Ранее четыре самолета-разведчика стран НАТО появились в небе у российской границы.