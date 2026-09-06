Самолет-разведчик США совершил полет над Баренцевым морем в 100 км от Мурманска

Американский самолет-разведчик совершил полет над Баренцевым морем Самолет-разведчик США совершил полет над Баренцевым морем в 100 км от Мурманска

Москва6 сен Вести.Патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил (ВМС) США Boeing P-8A Poseidon выполнил разведывательный полет над акваторией Баренцева моря.

Самолет вылетел с авиабазы в Исландии 5 сентября после 15:00 по московскому времени и направился в район российского Заполярья, передает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Poseidon сделал круг примерно в 100 километрах от Мурманска, не приближаясь к воздушным границам России.

После 20:00 мск воздушное судно вернулось на базу в Исландии.

Ранее сообщалось, что американский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint в сопровождении самолета-заправщика Boeing KC-135R Stratotanker в течение нескольких часов находился в нейтральных водах Баренцева моря.