Самолет-разведчик США с заправщиком летает над Баренцевым морем Над Баренцевым морем замечены два американских военных самолета

Москва2 сен Вести.Американский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint в сопровождении самолета-заправщика Boeing KC-135R Stratotanker в течение нескольких часов находится в нейтральных водах Баренцева моря. Об этом ТАСС сообщил источник в диспетчерской службе Норвегии.

Оба воздушных судна вылетели с британской авиабазы Милденхолл и осуществляют полет на высоте 7,4–7,7 км, не пересекая коридоры гражданской авиации и не заходя в воздушное пространство прибрежных стран.

По оценке источника, полет, скорее всего, направлен на отработку системы дозаправки в воздухе в сложных климатических условиях региона. При этом отмечается, что оба самолета эксплуатируются более 60 лет.