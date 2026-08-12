Американский самолет-заправщик два дня подряд летает у границы РФ над Финляндией

У границы РФ над Финляндией два дня кружит самолет-заправщик США Американский самолет-заправщик два дня подряд летает у границы РФ над Финляндией

Москва12 авг Вести.На протяжении двух дней над Финляндией вблизи российской границы наблюдаются полеты американского самолета-заправщика Boeing KC-135R Stratotanker. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно данным агентства, утром самолет вылетел с базы Милденхолл, которая расположена на юго-востоке Великобритании. Затем в небе над Финляндией борт лег на курс в форме вытянутой петли с центром над городом Пудасъярви. Маршрут был составлен параллельно границе России. Самолет курсировал по нему три часа, а затем вернулся на базу.

Похожая активность была зафиксирована в акватории Черного моря. Там в конце июля были обнаружены британские самолеты-разведчики, которые кружили у российской границы.