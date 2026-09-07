Над Баренцевым морем у границ России заметили самолет разведки ВВС США Американский самолет-разведчик летал над Баренцевым морем у границ России

Москва7 сен Вести.Стратегический самолет радиоэлектронной и радиотехнической разведки Военно-воздушных сил Соединенных Штатов был замечен над Баренцевым морем у границ России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ полетных данных.

Речь идет о судне Boeing RC-135W Rivet Joint. Как уточняется, самолет вылетел с британской базы утром в субботу, около 08.00 по московскому времени он передавал сигнал над Норвегией вместе с заправщиком.

Примерно через час воздушное судно достигло Баренцева моря в нескольких сотнях километров от России. В 13.00 мск сигнал был получен над морем в нескольких сотнях километров от российско-норвежской границы.

В 16.00 самолет вернулся на базу, с который вылетел.