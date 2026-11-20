Авиация шести стран НАТО патрулировала Черное море на фоне удара по Киеву

Самолеты шести стран НАТО патрулировали Черное море на фоне удара по Киеву Авиация шести стран НАТО патрулировала Черное море на фоне удара по Киеву

Москва20 ноя Вести.Авиация шести стран НАТО ночью патрулировала Черное море на фоне массированного удара ВС РФ по военным объектам ВСУ в Киеве. Об этом свидетельствуют полетные данные сервиса Flightradar24.

В полетах задействованы разведчики, беспилотники, истребители и заправщики. Борты работали у побережья Крыма, Румынии и Болгарии.

В воздухе находились британские истребители Eurofighter Typhoon и французские Mirage 2000D, а также заправщики Airbus A330 MRTT и Voyager. США задействовали морской патрульный Boeing P-8A Poseidon, Турция – Boeing E-7T и БПЛА Bayraktar TB2.

Разведку также вели итальянский Gulfstream E.550, французский Beechcraft 350ER Vador, шведский Saab 340B ISR и беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix.

В ночь на пятницу, 20 ноября, российские военные нанесли удар по военным целям на территории Украины, в том числе в Киеве.

Ранее Болгария и Румыния намеревались направить странам НАТО совместное письмо с призывом активизировать наблюдение и обмен разведывательной информацией из-за атак беспилотников на суда в Черном море.