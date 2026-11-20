Москва20 нояВести.Авиация шести стран НАТО ночью патрулировала Черное море на фоне массированного удара ВС РФ по военным объектам ВСУ в Киеве. Об этом свидетельствуют полетные данные сервиса Flightradar24.
В полетах задействованы разведчики, беспилотники, истребители и заправщики. Борты работали у побережья Крыма, Румынии и Болгарии.
В воздухе находились британские истребители Eurofighter Typhoon и французские Mirage 2000D, а также заправщики Airbus A330 MRTT и Voyager. США задействовали морской патрульный Boeing P-8A Poseidon, Турция – Boeing E-7T и БПЛА Bayraktar TB2.
Разведку также вели итальянский Gulfstream E.550, французский Beechcraft 350ER Vador, шведский Saab 340B ISR и беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix.
В ночь на пятницу, 20 ноября, российские военные нанесли удар по военным целям на территории Украины, в том числе в Киеве.
Ранее Болгария и Румыния намеревались направить странам НАТО совместное письмо с призывом активизировать наблюдение и обмен разведывательной информацией из-за атак беспилотников на суда в Черном море.