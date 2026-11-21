МО РФ сообщило о поражении сухогруза с грузами двойного назначения для ВСУ

ВС РФ ударили по сухогрузу в Черном море МО РФ сообщило о поражении сухогруза с грузами двойного назначения для ВСУ

Москва21 ноя Вести.Российская армия в течение ночи нанесла удар по сухогрузу, который перевозил грузы двойного назначения в Черном море. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что ночью ВС РФ продолжили наносить удары беспилотниками по морским судам и объектам энергетики, которые задействованы в интересах ВСУ.

В результате ударов поражены … морское судно типа "сухогруз" на переходе морем в районе Одессы говорится в сообщении МО РФ

Установлено, что судно перевозило грузы двойного назначения для обеспечения украинских боевиков.

В пятницу Минобороны сообщало, что ВС РФ атаковали 12 сухогрузов за неделю. Судна везли на Украину вооружение, военную технику и товары двойного назначения для ВСУ.