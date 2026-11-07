Минобороны РФ заявило о поражении сухогруза, доставлявшего военное имущество ВСУ МО РФ: сухогруз, доставлявший военное имущество ВСУ, поражен в Черном море

Москва7 ноя Вести.Вооруженные силы России поразили в Черном море сухогруз, перевозивший военное имущество и грузы двойного назначения на Украину. Об этом сообщило российское Минобороны.

Уточняется, что удар по судну был нанесен восточнее Одессы.

В акватории Черного моря восточнее Одессы поражено судно типа "сухогруз", доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения" сообщило ведомство

Ранее также сообщалось о нанесении удара по сухогрузу, доставлявшему для ВСУ военное имущество, в Черном море юго-восточнее Одессы.