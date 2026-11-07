Москва7 нояВести.Вооруженные силы России поразили в Черном море сухогруз, перевозивший военное имущество и грузы двойного назначения на Украину. Об этом сообщило российское Минобороны.
Уточняется, что удар по судну был нанесен восточнее Одессы.
В акватории Черного моря восточнее Одессы поражено судно типа "сухогруз", доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения"сообщило ведомство
Ранее также сообщалось о нанесении удара по сухогрузу, доставлявшему для ВСУ военное имущество, в Черном море юго-восточнее Одессы.