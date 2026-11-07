Москва7 нояВести.Юго-восточнее Одессы в акватории Черного моря поражен сухогруз, доставлявший для ВСУ военное имущество и грузы двойного назначения. Об этом сообщает Минобороны России.
В сводке на утро 7 ноября также отмечается, что ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики, транспортной инфраструктуры в городе Киеве и Киевской области, а также обеспечивающая работу украинского ВПК электроподстанция в Житомирской области и предприятие по производству боеприпасов, взрывчатых веществ и порохов в Броварах – "Государственный завод порошковой металлургии".
Кроме того, в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражено судно типа "сухогруз", доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначенияперечисляется в сводке российского оборонного ведомства
6 ноября юго-западнее Одессы российским БПЛА было атаковано перевозившее военные грузы для ВСУ судно. Оно, как отмечалось ранее в Минобороны, стало четырнадцатым уничтоженным судном из используемых Киевом для поставок вооружения, военной техники и грузов.