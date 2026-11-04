МО РФ: сухогруз с имуществом для ВСУ поражен в Черном море юго-западнее Одессы

ВС РФ ночью поразили юго-западнее Одессы сухогруз с имуществом для ВСУ МО РФ: сухогруз с имуществом для ВСУ поражен в Черном море юго-западнее Одессы

Москва4 ноя Вести.Российские военные в ходе ночных ударов по задействованным для нужд ВСУ объектам поразили сухогруз с военным имуществом в Черном море юго-западнее Одессы, информировали в Минобороны РФ

В результате ударов... в акватории Черного моря в районе 8 км юго-западнее Одессы поражен сухогруз с военным имуществом, предназначенным для ВСУ говорится в сообщении

Как уточнили в МО РФ, российская армия ночью наносила удары по украинским энергообъектам и морским судам, используемым в интересах ВСУ, применив БПЛА.