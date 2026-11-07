Москва7 нояВести.Ударом ВС РФ в Киеве поражен Северный автодорожный мост, обеспечивающий переброску оружия, военной и специальной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Массированный удар высокоточным оружием по объектам в Киеве и области был нанесен в ночь на 7 ноября, уточнили в ведомстве.
В городе Киеве поражены: автодорожный мост Северный, обеспечивающий переброску вооружения, военной и специальной техники для ВСУговорится в сообщении
Также в Минобороны сообщили, что в результате ночного удара в Киевской области была поражена Трипольская ТЭС И электроподстанция "Киевская".