Армия России ударила по обеспечивающему переброску оружия ВСУ мосту в Киеве Минобороны: ВС РФ поразили в Киеве Северный автодорожный мост

Москва7 ноя Вести.Ударом ВС РФ в Киеве поражен Северный автодорожный мост, обеспечивающий переброску оружия, военной и специальной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Массированный удар высокоточным оружием по объектам в Киеве и области​​​ был нанесен в ночь на 7 ноября, уточнили в ведомстве.

В городе Киеве поражены: автодорожный мост Северный, обеспечивающий переброску вооружения, военной и специальной техники для ВСУ говорится в сообщении

Также в Минобороны сообщили, что в результате ночного удара в Киевской области была поражена Трипольская ТЭС И электроподстанция "Киевская".