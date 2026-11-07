Москва7 нояВести.Минувшей ночью российские военные нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК), энергетики и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим украинские вооруженные силы. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, ВС РФ поразили объекты на территории Киева и Киевской области.
Удар был нанесен при помощи высокоточного оружия наземного базирования, а также ударных беспилотников большой дальности.
Ранее в МО сообщили, что в период 31 октября по 6 ноября армия России нанесла массированный и 11 групповых ударов по связанным с Вооруженными силами Украины объектам.