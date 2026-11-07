Минобороны: армия России ударила по объектам ВПК и энергетики в Киеве

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики в Киеве Минобороны: армия России ударила по объектам ВПК и энергетики в Киеве

Москва7 ноя Вести.Минувшей ночью российские военные нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК), энергетики и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим украинские вооруженные силы. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВС РФ поразили объекты на территории Киева и Киевской области.

Удар был нанесен при помощи высокоточного оружия наземного базирования, а также ударных беспилотников большой дальности.

Ранее в МО сообщили, что в период 31 октября по 6 ноября армия России нанесла массированный и 11 групповых ударов по связанным с Вооруженными силами Украины объектам.