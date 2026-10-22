МО РФ сообщило об ударах по производствам ракет и дронов на Украине

ВС РФ ночью поразили предприятия ВПК Украины, где производили ракеты и БПЛА МО РФ сообщило об ударах по производствам ракет и дронов на Украине

Москва22 окт Вести.Российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям оборонной промышленности Украины, транспортным объектам в Киеве и портовой инфраструктуре Одесской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнило ведомство, для атаки применялись высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники.

Сегодня ночью ВС РФ нанесен массированный удар …, в результате которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности говорится в сообщении

Кроме того, российская армия поразила объекты транспортной и портовой инфраструктуры в Киеве и Одесской области.

Под удар также попали морские суда, которые использовались в интересах украинских боевиков.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что на местах прилетов после ударов ВС РФ по военным целям на украинской территории начался пожар. Украинская ПВО в это время даже не пыталась сбить ракеты.