SHOT: ВС России ударили более чем 20 ракетами по энергетике в Киеве

ВС РФ нанесли массированный удар по энергетике в Киеве SHOT: ВС России ударили более чем 20 ракетами по энергетике в Киеве

Москва22 окт Вести.Российские войска нанесли массированный удар с применением более чем 20 ракет по энергоинфраструктуре в Киеве. Украинские средства ПВО в это время бездействовали. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что прогремело более 20 взрывов в районе крупнейшей на Украине теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-5) в Голосеевском районе, а также поблизости ТЭЦ-4 в Днепровском районе. Помимо этого, ракеты отработали по целям в районе завода "Антонов".

В небе сверкали вспышки, и после этого на местах прилетов начался пожар следует из публикации

Предварительно, бойцы ВС РФ применили снаряды "Циркон" и "Оникс-М".

Ранее сообщалось, что в украинской столице после российских ударов был поражен крупный дата-центр.