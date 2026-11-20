ВС РФ ударили по объектам энергетической инфраструктуры Киева в ночь на пятницу Подразделения ВС РФ нанесли ракетные удары по украинским энергетическим объектам

Москва20 ноя Вести.Вооруженные силы РФ в ночь на пятницу, 20 ноября, нанесли серию ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве и ряде областей Украины. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Первые взрывы в украинской столице, по данным Telegram-канала, были зафиксированы в 02:15. Сообщается, что в небе были видны яркие вспышки, а на местах прилетов вспыхнули пожары.

ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву говорится в сообщении

По предварительным данным, которые приводит канал, первая волна ударов была нанесена по меньшей мере пятью баллистическими ракетами "Искандер-М". Атаке подверглись объекты на правом и левом берегах Киева.

Около 03:00 в Киеве прогремели еще две волны ударов. Целями стали объекты инфраструктуры и энергетики. ВС РФ, по данным SHOT, применили ракеты "Оникс" и "Циркон".

Атака по Киеву продолжается — это уже третья волна ракет по городу за два часа. Под ударом энергетика и мосты украинской столицы сказано в публикации канала

Дополнительно сообщается, что около 01:00 дроны типа "Герань" ударили по городу Кривой Рог, также ВС РФ поразили объекты в Полтавской области.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удары по аэродромам, складам боеприпасов, местам производства и хранения беспилотников и объектам транспортной и энергетической инфраструктуры на Украине.