Киев остался без света после атаки ВС РФ

ВС РФ нанесли комбинированные удары по ТЭЦ Киева Киев остался без света после атаки ВС РФ

Москва19 окт Вести.Вооруженные силы России нанесли минувшей ночью комбинированный удар по объектам на территории Украины. Об этом сообщили местные мониторинговые ресурсы.

Среди них оказались крупнейшие энергетические объекты украинской столицы. Сообщается, что в Киеве пропал свет после прилетов по ТЭЦ-4 и ТЭЦ-6. Кроме того, частично обесточено метро и остановлены поезда.

ВС РФ использовали реактивные беспилотники "Герань-5", а также баллистические ракеты РМ-48У.

Сообщается также, что сирены воздушной тревоги сработали уже после первых попаданий.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине в ближайшее время при условии 60-дневного перемирия.