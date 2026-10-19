Москва19 октВести.Вооруженные силы России нанесли минувшей ночью комбинированный удар по объектам на территории Украины. Об этом сообщили местные мониторинговые ресурсы.
Среди них оказались крупнейшие энергетические объекты украинской столицы. Сообщается, что в Киеве пропал свет после прилетов по ТЭЦ-4 и ТЭЦ-6. Кроме того, частично обесточено метро и остановлены поезда.
ВС РФ использовали реактивные беспилотники "Герань-5", а также баллистические ракеты РМ-48У.
Сообщается также, что сирены воздушной тревоги сработали уже после первых попаданий.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине в ближайшее время при условии 60-дневного перемирия.