Москва17 нояВести.Российские военные в ночь на 17 ноября нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), энергетическим и транспортным объектам на территории Украины. Об этом сообщило Минобороны России.
Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратамиговорится в сообщении ведомства
ВС РФ поразили предприятия украинского ВПК, производящие крылатые ракеты и беспилотники средней и большой дальности.
Кроме того, были поражены объекты транспортной инфраструктуры в Киеве и Запорожье, Черкасской и Днепропетровской областях.
Целями ночного удара также стали энергетические, портовые объекты и морские суда, которые использовались в интересах ВСУ.
Ранее власти Киева сообщили о частичной приостановке работы метро в городе. Помимо этого, частично сократилось уличное освещение из-за проблем с электроснабжением.