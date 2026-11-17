ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине ВС РФ ночью поразили объекты ВПК и энергетическую инфраструктуру Украины

Москва17 ноя Вести.Российские военные в ночь на 17 ноября нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), энергетическим и транспортным объектам на территории Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами говорится в сообщении ведомства

ВС РФ поразили предприятия украинского ВПК, производящие крылатые ракеты и беспилотники средней и большой дальности.

Кроме того, были поражены объекты транспортной инфраструктуры в Киеве и Запорожье, Черкасской и Днепропетровской областях.

Целями ночного удара также стали энергетические, портовые объекты и морские суда, которые использовались в интересах ВСУ.

Ранее власти Киева сообщили о частичной приостановке работы метро в городе. Помимо этого, частично сократилось уличное освещение из-за проблем с электроснабжением.