Москва17 ноя Вести.Вооруженные Силы России минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, в Киеве поражены промышленные предприятия ООО "ТЕХНО-ЛИНКС" и завод "УКРПЛАСТИК", которые производили БПЛА большой и средней дальности из иностранных комплектующих.

Согласно сообщению, в Запорожье под удар попал авиационно-двигателестроительный завод по производству оперативно-тактических ракет FP-9, крылатых ракет FP-5 "Фламинго", а также турбореактивных двигателей МС-400 для управляемых ракет "Нептун-МД".

По имеющимся данным, в Черкасской области поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности в населенном пункте Смела, на базе которого было организовано производство ракет FP-9 компании "Файер Поинт".

Кроме того, в Днепропетровской области поражено сборочное предприятие ракетно-космической промышленности в городе Днепр, осуществляющее производство оперативно-тактических ракет FP-9, крылатых ракет FP-5 "Фламинго" и БПЛА большой и средней дальности.

Также сообщалось, что ВС РФ ночью поразили Северный и Южный мосты в Киеве.