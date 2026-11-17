ВС РФ поразили в Киеве Северный и Южный мосты, по которым возили военные грузы

ВС РФ ночью поразили Северный и Южный мосты в Киеве ВС РФ поразили в Киеве Северный и Южный мосты, по которым возили военные грузы

Москва17 ноя Вести.ВС РФ в ходе ночного массированного удара поразили Северный и Южный мосты в Киеве, информировали в российском МО.

Там указали, что удар был нанесен по военным предприятиям, энергетическим, транспортным и портовым объектам, а также морским судам, задействованным в интересах украинской армии.

В результате удара поражены в городе Киеве автожелезнодорожный мост "Южный"... автодорожный мост "Северный" говорится в сообщении

По данным МО РФ, по Южному мосту осуществлялись транзитные перевозки военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом, по Северному - перевозки вооружения, военной и специальной техники ВСУ.