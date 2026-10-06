Опубликованы кадры удара по Северному мосту в Киеве Минобороны России показало видео удара по Северному мосту в Киеве

Москва6 окт Вести.Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов ударных БПЛА отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" по поражению Северного моста в Киеве.

Как отметили в ведомстве, пораженный объект обеспечивал переброску войск и логистику при поставке военных грузов в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее военный эксперт Андрей Марочко объяснил, в чем заключается важность блокировки движения по Северному мосту в украинской столице. По его словам, даже сутки простоя объекта серьезно влияют на обеспечение боевиков ВСУ на линии боевого соприкосновения.