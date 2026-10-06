Эксперт назвал неочевидный способ уничтожения вантовых мостов в Киеве Эксперт Попов: вантовые мосты можно уничтожать с помощью лазерной подсветки цели

Москва6 окт Вести.Вантовые мосты можно уничтожать при помощи лазерной подсветки цели. Об этом в беседе с MK.RU рассказал военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов.

Он обратил внимание, что мосты и переправы представляют собой проблематичные цели. Попов уточнил, что для уничтожения моста необходимо запустить не один беспилотный летательный аппарат или самолет, а целую группу.

Или придумать более новую и неожиданную для противника тактическую систему... Можно, допустим, сделать лазерную подсветку цели. Это могут сделать диверсионно-разведывательные группы или завербованные люди. Точку контроля может также держать специальная беспилотная система наведения, которая работает где-то в стороне. Тогда уже запускаются боеприпасы, получают корректировку всех отклонений сказал Попов

По словам эксперта, только таким образом можно гарантированно попасть по цели, чтобы ванты моста сами разрушили мачту.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко объяснил важность блокировки движения по Северному мосту в Киеве. По его словам, даже сутки простоя объекта оказывают серьезное влияние на обеспечение украинских боевиков на линии боевого соприкосновения.