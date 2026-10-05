Эксперт Степанов рассказал об уязвимости вантовых мостов в Киеве Эксперт Степанов: конструкция вантовых мостов в Киеве уязвима для БПЛА

Москва5 окт Вести.Конструкция вантовых мостов через Днепр в Киеве сделана из оцинкованных стальных канатов, а ее общая масса составляет 750 тонн, что делает задачу по выведению ее из строя довольно непростой. Таким мнением с ИС "Вести" поделился военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Герани" с кумулятивно-режущей частью призваны ликвидировать возможность поддержания устойчивости данной конструкции [вантового моста] за счет нейтрализации вант. Но задача очень непростая. Во-первых, в свое время эти конструкции, сами ванты, были сделаны из закрытых оцинкованных стальных канатов. Общая масса всей вантовой конструкции 750 т. , по 36 единиц с каждой стороны, которая обеспечивает поддержку этой части рассказал Степанов

Он добавил, что удары по пролетам вантовых мостов позволяют нарушить устойчивость их конструкции, чтобы сделать возможным их дальнейшее уничтожение.

Очень серьезное воздействие [дронами] именно на стыки и на центр этой пролетной конструкции. Поэтому мы видели воздействие и по самой проезжей части [моста] так как воздействие, допустим, на пролеты в их центральную часть позволяют нарушить устойчивость конструкции и обеспечить возможность ее будущего разрушения объяснил Степанов

Ванты – стальные тросы или канаты, которые соединяют дорожное полотно моста с вертикальной опорой и удерживают пролет на весу.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что Киев не может обеспечить безопасное движение по мостам. По его мнению, единственным вариантом обезопасить свою инфраструктуру для украинских властей является начало мирных переговоров с РФ.