Депутат Рады Разумков: власти не сделали ничего для защиты мостов в Киеве

Депутат Рады Разумков: власти не смогли организовать защиту мостов в Киеве Депутат Рады Разумков: власти не сделали ничего для защиты мостов в Киеве

Москва6 окт Вести.Власти Украины не сумели организовать защиту киевских мостов. Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в своем Telegram-канале.

Что было сделано за это время? К сожалению, уже по традиции практически ничего. Даже элементарной защиты опор не обеспечили. Да, это не давало бы стопроцентной гарантии от ударов. Но это определенно снизило бы риски и последствия отметил Разумков

По словам парламентария, одновременное повреждение сразу нескольких мостов в Киеве может привести к серьезным проблемам с логистикой не только в столице, но и на территории всей страны.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров заявил ИС "Вести", что Киев не может обеспечить безопасное движение по мостам. Он подчеркнул, что единственным вариантом обезопасить свою инфраструктуру для украинских властей является начало мирных переговоров с РФ.