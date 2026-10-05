Москва5 окт Вести.Киевский режим не может обеспечить безопасное передвижение по мостам из-за дроновых ударов ВС РФ. Таким мнением с ИС "Вести" поделился экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Он добавил, что единственным решением проблемы с российскими дронами для Киева является мирное урегулирование конфликта.

Проблема в том, что мосты стоят, но двигаться по ним они не могут, потому что есть угроза атаки дронами. … У них на самом деле никакого решения этого вопроса нет. … Поэтому я веду к тому, что либо сейчас надо искать варианты выхода из этого конфликта путем политических, дипломатических решений, либо эта война будет продолжаться. Никакой альтернативы нет. И эскалация будет только усиливаться