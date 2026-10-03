Москва3 окт Вести.На территории украинской столицы могут тайно действовать российские ретрансляторы, при помощи которых управляют ударными беспилотниками. Такое предположение высказал внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов.

Сейчас я настаиваю, что в Киеве включаются радиоретрансляторы MESH противника, которые обеспечивают временный краткосрочный канал управления "Шахедами" (так Бескрестнов называет дроны "Герань" - прим.ред.) для корректировки ударов. Их немного, возможно, от одного до трех. написал он в своем Telegram-канале

В качестве довода Бескрестнов привел недавние атаки на объекты в Киеве, в том числе на мосты. По его словам, без устойчивого управления дроном вплоть до момента удара точно поразить отдельные элементы моста крайне трудно. Кроме того, он сослался на удар по зданию Службы безопасности Украины и отметил, что тогда в небе не фиксировались другие беспилотники, способные выполнять функции ретрансляторов. Специалист также указал на критическую уязвимость систем противовоздушной обороны, позиции которых фиксируются и передаются в онлайн-режиме.

Такие ретрансляторы сложно найти, но искать необходимо. Пока они существуют, закрытие города средствами РЭБ не будет эффективным уверен советник главы киевского режима

Россия на протяжении нескольких дней подряд наносит удары по мостам в Киеве. 2 октября сообщалось, что ВС РФ атаковали беспилотниками Южный мост: в результате пострадали дорожное покрытие, опора, отбойник, а также защитный бетонный слой метрополитена. Движение автотранспорта и метро по мосту было полностью остановлено. Утром 3 октября Минобороны России сообщило о точном поражении Северного моста в Киеве. Подобные атаки оборачиваются транспортным коллапсом в столице Украины и сбоями в логистике, работающей на нужды ВСУ.