Советник Зеленского сообщил об ударах по инфраструктуре Украины новыми снарядами В Киеве заявили о первом применении ВС РФ нового "режущего" боеприпаса

Москва30 сен Вести.Российские военные впервые применили при ударах по украинской инфраструктуре новый боеприпас с кумулятивно-режущей специальной нагрузкой (КРСН), предназначенный для уничтожения высоковольтных опор и мостов. Об этом сообщил советник Владимира Зеленского Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, инцидент был зафиксирован во время атаки реактивных беспилотников. Новый снаряд общей массой 40 килограммов оснащен четырьмя модулями поражения. Официального подтверждения этой информации от Минобороны РФ не поступало.

Как сообщают украинские паблики, в результате серии ударов по энергообъектам частично пропало электроснабжение в Киеве, Житомире и Сумах.