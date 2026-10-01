Эксперт Кнутов: новые "Герани" могут обесточить заводы ВСУ и разрушить мосты

Эксперт: новые "Герани" могут обесточить заводы ВСУ и разрушить мосты Эксперт Кнутов: новые "Герани" могут обесточить заводы ВСУ и разрушить мосты

Москва1 окт Вести.Российские беспилотники "Герань" с "усами", замеченные над Киевом, потенциально способны надолго обесточить украинские оборонные заводы и вывести из строя опоры мостов, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Министерство обороны РФ официально не сообщало о применении подобных модифицированных БПЛА. В комментарии ресурсу "Абзац" Юрий Кнутов отметил, что данные о появлении этих дронов поступают из украинских источников, поэтому к информации стоит относиться как к версии.

По его словам, расположенные впереди датчики в виде усов способны фиксировать контакт с препятствием и активировать специальную боевую часть для разрушения металлических конструкций.

С помощью такого датчика аппарат может коснуться опоры, происходит взрыв осколочно-стержневой боевой части, которая режет металл и разрушает опору рассказал Кнутов

Эксперт добавил, что выведение из строя линий электропередачи позволяет лишить предприятия украинского военно-промышленного комплекса стабильного энергоснабжения, что затрудняет выпуск вооружений.