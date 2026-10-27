ВС РФ ударили по Южному мосту в Киеве ракетами, а не "Геранями" Эксперт Кнутов раскрыл причину удара ракетами по Южному мосту в Киеве

Москва27 окт Вести.Российские военные нанесли удар баллистическими ракетами по Южному мосту через Днепр в Киеве. Движение транспорта парализовано, военная логистика ВСУ нарушена. Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с MK.RU объяснил, почему применили баллистику вместо привычных реактивных дронов "Гераней".

По словам эксперта, атака шла в несколько волн, за которые столица Украины приняла до 15 баллистических ракет. Три из них в течение получаса прилетели по Южному мосту, который использовался для перевозки военных грузов. После удара мост полностью закрыли для всех видов транспорта.

Противник после наших ударов "Геранями" прикрыл мосты сетями и немецкими "Гепардами". По нашим баллистическим ракетам может работать более-менее эффективно только Patriot и то, если применяется от двух до четырех ракет по одной. Насколько известно, у Украины ракет Patriot нет. А вот наши баллистические ракеты гарантируют попадание в цель пояснил Юрий Кнутов

По его словам, точность играет принципиальную роль, так как обычное отклонение баллистических ракет составляет 10-15 метров.

Мост - это не широкая цель. То, что дорожное полотно было поражено, говорит о том, что системы наведения были усовершенствованы отметил эксперт

Кнутов подчеркнул, что удар по мостам в столице Украины нанес существенный урон киевскому режиму.

Даже спешный ремонт не позволит большегрузам ходить по этой полосе. Серьезные машины, перевозящие военные грузы, будут вынуждены идти в объезд сказал он

При трех-четырех повреждениях мостом будет опасно пользоваться даже легковым автомобилям, добавил эксперт.