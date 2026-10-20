Раскрыто, чем Армия России ударила по мосту в Днепропетровске Эксперт Кнутов: Южный мост в Днепропетровске мог быть поврежден ударом ФАБ

Москва20 окт Вести.Южный мост в Днепропетровске на юго-востоке Украины мог получить значительные повреждения в результате нанесения удара при помощи фугасной авиационной бомбы (ФАБ). Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, применение ФАБ для российской авиации в зоне проведения спецоперации становится обыденным, при этом для обеспечения большей точности используется снаряд с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

У меня складывается впечатление, что мы сейчас применили тоже в Днепропетровске по мосту Южный ФАБ с УМПК нового поколения. Почему я так полагаю? Все-таки насыщенность системами ПВО, особенно на линии фронта, достаточно высокая… Что касается полета самолета, способного запустить ФАБ, а это, вероятнее всего, СУ-34 применялся. По нему могут работать только зенитно-ракетные комплексы типа IRIS-T, NASAMS. Нехватка ракет может привести к тому, что эти комплексы не сработали. Но рисковать в данной ситуации, мне кажется, представители нашего командования ВВС не решились бы и не стали бы объяснил Кнутов

Также он отметил, что после нанесения удара Южный мост в Днепропетровске будет закрыт минимум в течение месяца, что осложнит поставки и логистику для ВСУ.

Но то, что полотно было повреждено и достаточно сильно, и есть уже фотографии этого полотна, указывает на то, что мост будет закрыт в течение месяца, это минимум. Мост является ключевой объездной транспортной артерией в Днепропетровске. И по этому мосту перевозилось большое количество вооружений в направлении Запорожской области и в направлении Донбасса добавил эксперт

Ранее сообщалось, что Южный мост в Днепропетровске получил повреждения в результате взрывов. Позднее кадры последствий удара продемонстрировал военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.