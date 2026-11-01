Поддубный: ВС РФ атакуют Южный мост в Киеве, так как это логистическая артерия

Поддубный объяснил, почему ВС РФ атакуют именно Южный мост в Киеве Поддубный: ВС РФ атакуют Южный мост в Киеве, так как это логистическая артерия

Москва1 ноя Вести.Российские войска наносят удары по Южному мосту в Киеве, так как он является важной логистической артерией и используется для переброски военных грузов. Об этом рассказал в интервью Евгению Попову военный обозреватель Евгений Поддубный, сообщает ИС "Вести".

Он объяснил цель атак ВС РФ на этот мост через Днепр.

Южный мост — это один из двух больших мостов, которые связывают правый берег и левый берег Киева - собственно говоря, не только автомобильным сообщением, но и метрополитеном. Поэтому это важно. Южный мост используется для переброски военных грузов. Безусловно, это и военная техника, это и боеприпасы. Южный мост — это вообще часть контура, который связывает столичный регион с Одессой, с Днепропетровском. В общем, это довольно важная логистическая артерия объяснил Поддубный

Несколько дней назад движение по Южному мосту с правого берега Киева на левый было временно закрыто после удара Вооруженных сил РФ.