Поддубный оценил ущерб от удара ВС РФ по Южному мосту в Днепропетровске Поддубный: противник сильно преувеличил ущерб Южному мосту в Днепропетровске

Москва19 окт Вести.Украинские медиа сильно преувеличивают последствия российского удара по Южному мосту в Днепропетровске, чтобы отвести внимание от этого инфраструктурного объекта. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Он отметил, что многопролетный балочный мостовой переход является частью крупной инфраструктурной артерии, и для его полной неработоспособности огневое воздействие должно быть более массированным.

Чтобы нанести ему действительно критические повреждения, требуется массированное огневое воздействие с применением специализированных средств поражения. На кадрах критических последствий атаки мы не видим, и можно предположить, что противник сильно преувеличил ущерб с целью отвести последующие удары ВС РФ объяснил Поддубный

Также журналист рассказал о функциональном значении Южного моста в Днепропетровске.

Функциональное значение Южного моста изначально определялось задачей разгрузки городской транспортной системы: он был призван снять часть нагрузки с трех других переправ через Днепр. Но его роль выходит далеко за пределы локальной связки районов: мост обеспечивает прямое транспортное сообщение между южными и юго‑восточными районами города и массивом Приднепровск на левом берегу, а также формирует альтернативный коридор – выход на трассу Е105, ведущую вдоль левого берега Днепра в сторону Запорожья добавил он

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская армия никогда не наносила удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины, если они не использовались ВСУ для осуществления терактов против россиян.