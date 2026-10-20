Эксперт заявил, что мосты через Днепр имеют стратегическое значение для ВСУ Эксперт Ходаренок: мосты через Днепр имеют стратегическое значение для ВСУ

Москва20 окт Вести.ВС РФ продолжают бить по украинским мостам через реку Днепр, но ни один из них пока полностью не уничтожен. После ремонта движение по мостовым переходам возобновляется. Военный обозреватель "Газеты.Ru", полковник в отставке Михаил Ходаренок рассказал, каким образом можно надолго вывести из строя эти мосты.

Он отметил, что любой из днепровских мостов имеет стратегическое значение для ВСУ. По ним осуществляются передислокации войск ВСУ. Мосты через Днепр обеспечивают функционирование экономического и оборонно-промышленного комплекса Украины.

Удары БПЛА с их сравнительно небольшой по массе боевой частью (50–90 кг), а также крылатых ракет и ОТБР (БЧ до 400 кг) могут повредить пролеты мостов. По его словам, требуемый результат даст только разрушение опор мостовых переходов. А для этого нужны корректируемые авиабомбы калибра 1500–5000 кг. отметил эксперт

По его словам, самое главное - спланировать и провести воздушную операцию по разрушению мостовых переходов через реку Днепр.

В этих целях привлечь соединения дальней и оперативно-тактической авиации (в первую очередь тяжелые бомбардировочные и бомбардировочные авиационные дивизии), соединения и части ракетных войск и артиллерии (РВ и А), разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), части и соединения ПВО сказал Ходаренок

Полковник отметил необходимость подавления радиоэлектронных средств (РЭС) противовоздушной обороны противника, задействованных на прикрытии мостов через Днепр.

Без результативной радиоэлектронной борьбы провести воздушную операцию по уничтожению мостовых переходов через реку Днепр не представляется возможным пояснил он

Ранее сообщалось, что южный мост в Днепропетровске на юго-востоке Украины получил повреждения в результате взрывов. Важнейшая транспортная артерия города закрыта на месяц.