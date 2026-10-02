Рожин: ВС РФ не уничтожают украинские мосты полноценно, а выводят их из строя

Военный эксперт заявил, что ВС РФ не уничтожают украинские мосты полноценно Рожин: ВС РФ не уничтожают украинские мосты полноценно, а выводят их из строя

Москва2 окт Вести.Вооруженные силы (ВС) России не полностью уничтожают переправы на Украине, а повреждают уязвимые узлы мостовых конструкций.

Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в разговоре с ТАСС.

Он подчеркнул, что разрушить капитальные конструкции мостов действительно непросто, поэтому сейчас используется другой метод – постепенное выведение из строя уязвимых узлов мостовых конструкций.

По оценке Рожина, данное решение продиктовано тем, что украинские мосты обладают хорошим запасом прочности, так как были возведены еще во времена СССР.

Ранее ВС РФ подбили в Киеве автожелезнодорожный мост через Днепр. В Минобороны уточнили, что он обеспечивал переброску войск и поставку военных грузов в интересах украинских боевиков.