Марочко заявил о критических проблемах со снабжением ВСУ из-за ударов по мостам

Марочко объяснил, как удары по мостам парализуют снабжение ВСУ Марочко заявил о критических проблемах со снабжением ВСУ из-за ударов по мостам

Москва2 окт Вести.Вывод из строя мостовых переходов через Днепр способен парализовать ключевые логистические цепочки Вооруженных сил Украины, лишив их возможности оперативно получать военную помощь Запада. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с KP.RU.

Аналитик пояснил, что грузы из европейских распределительных центров доставляются в Киев, откуда распределяются по фронтовым участкам через днепровские мосты.

По оценке Марочко, прекращение транзита по этим переходам вынудит украинское командование пересмотреть схемы снабжения, в то время как понтонные переправы не справятся с нагрузкой.

Эксперт отметил, что ранее российские войска усилением ударов снизили оборонный потенциал Украины на черноморском побережье, минимизировав поставки через порты Одессы, Николаева и Измаила.