Москва2 октВести.Вооруженные силы России выбивают зубы дракону, нанося удары по инфраструктуре Украины. Так оценил действия российских военных заслуженный профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.
Мы, слава богу, полтора-два месяца назад резко интенсифицировали военные действия и начали бить, выносить всю индустрию и инфраструктуру Украины, выбивать зубы у этого дракона. Сейчас это и происходит. И, надеюсь, наши нынешние военные успехи возымеют роль. Если нет, то придется, хотя об этом не очень хочется думать, начать наносить удары по военным символическим объектам в Европесказал Караганов
Профессор напомнил, что ранее Минобороны обнародовало адреса производств для вооружения Украины, расположенные в Европе.
Кроме того списка, который предоставило Министерство обороны, в него нужно добавить еще пункты управления и пункты скопления элит. И вообще внести в нашу военную доктрину положение о том, что любая война с противником, который превосходит нас по экономическому, демографическому иному потенциалу, обязательно будет ядернойзаметил он
Ранее Караганов заявил, что РФ останавливает приближение к ядерной войне.