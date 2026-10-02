Москва2 окт Вести.Вооруженные силы России выбивают зубы дракону, нанося удары по инфраструктуре Украины. Так оценил действия российских военных заслуженный профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Мы, слава богу, полтора-два месяца назад резко интенсифицировали военные действия и начали бить, выносить всю индустрию и инфраструктуру Украины, выбивать зубы у этого дракона. Сейчас это и происходит. И, надеюсь, наши нынешние военные успехи возымеют роль. Если нет, то придется, хотя об этом не очень хочется думать, начать наносить удары по военным символическим объектам в Европе сказал Караганов

Профессор напомнил, что ранее Минобороны обнародовало адреса производств для вооружения Украины, расположенные в Европе.

Кроме того списка, который предоставило Министерство обороны, в него нужно добавить еще пункты управления и пункты скопления элит. И вообще внести в нашу военную доктрину положение о том, что любая война с противником, который превосходит нас по экономическому, демографическому иному потенциалу, обязательно будет ядерной заметил он

Ранее Караганов заявил, что РФ останавливает приближение к ядерной войне.