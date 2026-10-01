Москва1 окт Вести.РФ останавливает приближение к ядерной войне, заявил ИС "Вести" заслуженный профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

Он подчеркнул, что страны мира действительно приближаются к глобальному конфликту.

Мы к этому стали гораздо ближе, мы к этому идем. Но, по счастью, наше руководство стало гораздо более серьезно относиться к этому вопросу. И, я думаю, что мы это движение останавливаем в том числе тем, что и президент, и министр иностранных дел несколько раз подряд заявили о том, что если развернется война в Европе, она будет очень короткой. Они не сказали, что это означает массированное применение ядерного оружия. Но это они имели в виду. Это, я надеюсь, поймут сказал Сергей Караганов

По мнению профессора, Европа на ближайшие десять-двадцать лет становится источником всех бед и опять источником агрессии. Надо создать санитарный кордон и отделиться от нее дальше, добавил он.

Вместе с тем нужно быть готовыми к применению ядерного оружия, и Европа должна об этом знать.