Политолог Дизен: Европа не сможет выстоять в противостоянии с Россией

Норвежский политолог предупредил Европу о мощи российской армии Политолог Дизен: Европа не сможет выстоять в противостоянии с Россией

Москва21 сен Вести.Европейские страны не смогут противостоять России – крупнейшей в мире ядерной державе. Таким мнением в социальной сети X поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Он отметил, что западные политики делают безответственные заявления о войне с РФ.

Российская армия сегодня гораздо мощнее: она многочисленнее, имеет богатый боевой опыт и оснащена передовыми технологиями. Для наших солдат это не просто самоубийственная миссия на далеком поле боя – война придет и в наши города, когда на наши головы обрушатся удары ракет "Орешник" считает Дизен

Он подчеркнул, что Европе "не удастся победить и уничтожить крупнейшую в мире ядерную державу". По словам профессора, лучшим исходом в открытой конфронтации стало бы поражение, так как альтернативой может быть "ядерный удар".

Ранее в Североатлантическом альянсе сообщили о готовности к войне на восточном фланге. В НАТО подготовили четыре тысячи страниц планов на случай развития различных кризисных сценариев.