Профессор Диесен: слова Путина о цене на газ показывают провал политики Запада

Эксперт заявил, что Западу пора перейти к всеобъемлющей архитектуре безопасности Профессор Диесен: слова Путина о цене на газ показывают провал политики Запада

Москва12 сен Вести.Политика стран Запада демонстрирует неэффективность на фоне недавнего заявления президента РФ Владимира Путина о ценообразовании в энергетической сфере. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

По его словам, благосостояние Европы под угрозой из-за высоких цен на энергоносители.

Замените враждебные военные блоки всеобъемлющей архитектурой безопасности, основанной на неделимой безопасности как в Европе, так и на Ближнем Востоке, и положите конец этой трагедии отметил ученый в личном блоге

Ранее Путин заявил, что ошибки Запада приведут к еще большему увеличению цен на газ.