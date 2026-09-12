Москва12 сенВести.Политика стран Запада демонстрирует неэффективность на фоне недавнего заявления президента РФ Владимира Путина о ценообразовании в энергетической сфере. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
По его словам, благосостояние Европы под угрозой из-за высоких цен на энергоносители.
Замените враждебные военные блоки всеобъемлющей архитектурой безопасности, основанной на неделимой безопасности как в Европе, так и на Ближнем Востоке, и положите конец этой трагедииотметил ученый в личном блоге
Ранее Путин заявил, что ошибки Запада приведут к еще большему увеличению цен на газ.