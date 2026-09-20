Диесен предупредил о риске ядерной войны после атаки дронов на Москву

Профессор Дизен заявил о риске ядерной войны после атаки БПЛА на Москву Диесен предупредил о риске ядерной войны после атаки дронов на Москву

Москва20 сен Вести.Масштабные атаки беспилотников на Москву могут привести к опасной эскалации вплоть до риска ядерного конфликта. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X, комментируя ночную атаку на Московский регион.

Сегодня утром произошла крупнейшая атака беспилотников на Москву с начала войны... Пережив холодную войну, нынешний политический класс, похоже, полон решимости рискнуть спровоцировать ядерную войну отметил профессор

Он также высказал мнение о возможном участии НАТО в подобных атаках. По словам Диесена, ни один серьезный аналитик не считает, что такие массированные атаки, направленные на обход российской ПВО, осуществляются без участия альянса.

Ранее сообщалось, что атака ВСУ на российские регионы в ночь на 20 сентября стала самой массированной с начала года. Всего в течение прошедшей ночи было сбито более тысячи беспилотников.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал эту атаку беспрецендентной - с вечера 19 сентября ПВО перехватила на всех рубежах Московского региона более 1600 беспилотных летательных аппаратов, 450 из них были сбиты на подлете к Москве.