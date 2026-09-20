Эксперт Кнутов об атаке БПЛА на Москву и МО: это, конечно, политическая акция

Военэксперт Кнутов назвал атаку БПЛА на Московский регион политической акцией Эксперт Кнутов об атаке БПЛА на Москву и МО: это, конечно, политическая акция

Москва20 сен Вести.Вооруженные силы Украины могли заранее накапливать беспилотники для массированного удара по Московскому региону, рассчитывая сорвать выборы в Государственную думу. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По словам специалиста, атака 20 сентября оказалась примерно вдвое мощнее предыдущего крупного налета, который произошел в ночь на 18 сентября. Беспилотники запускались с разных направлений, в том числе с восточного.

Удары наносились с разных направлений, в том числе с востока. Я думаю, что это больше, конечно, политическая акция. Но вообще потенциал такой: буквально вчера мне попадались данные о том, что вместе с союзниками Украина планирует произвести 7 млн дронов уже к концу этого года, в том числе FPV-дронов. Это количество дронов указывает на то, что наличие БПЛА в одном налете будет возрастать и возрастать достаточно быстро заявил Кнутов

Эксперт также предположил, что Киев при поддержке западных союзников намерен значительно увеличить производство беспилотников. По его словам, к концу 2026 года Украина вместе с партнерами может выпустить до 7 млн дронов, включая FPV-аппараты. Это, как считает Кнутов, способно привести к дальнейшему росту масштабов массированных налетов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы ПВО с вечера 19 сентября отразили на всех рубежах атаку более 1,6 тыс. беспилотников. Около 450 БПЛА были уничтожены на подлете к столице. Градоначальник назвал налет самым масштабным и заявил, что он мог быть организован для срыва выборов, однако этой цели достичь не удалось.