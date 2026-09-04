В Норвегии призвали обратить внимание на реакцию НАТО на угрозы Зеленского

НАТО осудили за отсутствие реакции на угрозы Киева в адрес гражданской авиации В Норвегии призвали обратить внимание на реакцию НАТО на угрозы Зеленского

Москва4 сен Вести.Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен призвал обратить внимание на то, как НАТО отреагировала на угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданских самолетов, пролетающих над Россией. Соответствующий пост он разместил на своей странице в соцсети X.

Зеленский угрожает гражданским авиалайнерам, но ни один из его кураторов в НАТО не раскритиковал его говорится в публикации

Ранее глава киевского режима пригрозил сделать российское небо небезопасным для полетов. Сделать это Зеленский намерен при помощи массированных атак беспилотников. Журналист Чей Боуз отметил, что страны Запада никак не отреагировали на заявления Украины, поскольку "им не нужен мир".