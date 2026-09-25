Караганов: нужно быть готовым к удару ЯО по Европе, но до греха дойти не хочется

Караганов заявил, что нужно быть готовым к удару ЯО по Европе Караганов: нужно быть готовым к удару ЯО по Европе, но до греха дойти не хочется

Москва25 сен Вести.России нужно быть готовой к удару ядерным оружием по Европе. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума СВОП Сергей Караганов.

По его словам, переговоры вести необходимо, потому что необходимо использовать все возможности, однако внутренне необходимо быть готовыми к эскалации.

К началу ударов не только наконец по западным и по глубинным районам вот этой несчастной территории, которая стала европейским оружием против нас – Украины. Но и по самой Европе, если это понадобится и быть готовым к ядерным ударам. Ядерную войну в Европе можно элементарно выиграть. Ну, не дай Бог. Потому что применение ядерного оружия, оружия массового уничтожения – великий грех, и не хотелось бы до этого дойти. Но мы должны быть к этому готовы, и они должны это знать. Может быть, тогда, через 10-15-20 лет, они одумаются. И, может быть, когда-нибудь Европа вернется к здравому смыслу … Европа – источник всех главных бед человечества и главных бед России сказал он

Ранее Сергей Караганов заявил, что Европа оказалась в безысходном кризисе на десятилетия.