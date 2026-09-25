Караганов призвал Россию отгородиться от Европы Караганов: Европа оказалась в безысходном кризисе на десятилетия

Москва25 сен Вести.Европа оказалась в многоуровневом кризисе, который может продлиться десятилетия, поэтому России следует пересмотреть свое отношение к европейским странам. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Сергей Караганов.

По словам эксперта, Москве следует дистанцироваться от Европы, сохраняя при этом торговые и гуманитарные связи.

Европа находится в многоуровневом, безысходном на ближайшие десятилетия кризисе. Нам нужно от нее как можно дальше отгородиться, понять, что нам с ней больше делать нечего, естественно, торговать, налаживать человеческие связи, но Европа снова главный больной человек мира сказал Караганов

Он также призвал пересмотреть само представление России о своей принадлежности к европейскому пространству.

Мы, если мы будем дальше называть себя европейцами, это значит, мы будем себя унижать заявил эксперт

Он также отметил, что европейцев возможно остановить лишь жесткой угрозой.