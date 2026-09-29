Москва29 сен Вести.Европа на ближайшие десятилетия становится источником проблем, заявил ИС "Вести" заслуженный профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

Мы должны понять, что Европа на ближайшие десять-двадцать лет становится источником всех бед и опять источником агрессии. Надо создать санитарный кордон и отделиться дальше