Москва29 сенВести.Европа на ближайшие десятилетия становится источником проблем, заявил ИС "Вести" заслуженный профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
Мы должны понять, что Европа на ближайшие десять-двадцать лет становится источником всех бед и опять источником агрессии. Надо создать санитарный кордон и отделиться дальшесказал он на полях заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в Подмосковье
XXIII заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Московской области с 28 сентября по 1 октября. Основная тема заседания - "Ответственность за будущее".