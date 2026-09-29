Москва29 сен Вести.Западная Европа будет дурным партнером для России в ближайшем будущем – в этих странах усиливается разрыв между правящей элитой и населением. Такое мнение в комментарии ИС "Вести" выразил председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

По его мнению, в европейских государствах у власти находятся радикально настроенные люди, однако очень близок перелом такого господства.

Это определенная очень публика с очень своеобразными взглядами на мир. Я думаю, что их цикл завершается. Во-первых, мы видим, что усиливается разрыв между населением и вот этими правящими элитами. Это очень опасная тенденция для развития стран. Но вообще-то, я так понимаю, что это может занять достаточно длительное время, поэтому Западная Европа, скорее всего, будет дурным партнером в ближайшем будущем… Лучше бы иметь нормальных партнеров. Ну что ж поделаешь, если парень-сосед сошел с ума? Значит, общаться надо с другими соседями сказал Быстрицкий

Ранее Быстрицкий прокомментировал ситуацию в мире, заявив, что реальность, в которой мы живем, острая и противоречивая.