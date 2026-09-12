Москва12 сен Вести.Прагматично настроенные силы в мире видят несостоятельность политики, проводимой частью глав западных стран. Об этом ИС "Вести" заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По словам Дмитриева, сейчас становится понятнее, какие политические силы ориентированы на партнерство и создание стабильного мира.

Он также раскритиковал отдельных политиков в Европе, которые, по его мнению, не пользуются поддержкой населения и при этом продолжают прежний провальный политический курс.

Фактически весь мир видит их несостоятельность подчеркнул он

Ранее глава РФПИ заявил, что партия "Альтернатива для Германии" представляет из себя политическую силу "здравого смысла". По его мнению, именно поэтому немцы голосуют за нее.