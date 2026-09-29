Москва29 сен Вести.Европейская элита словно живет в мире фильма "Звездные войны. Империя наносит ответный удар", у них невероятная фантазия о ситуации вокруг. Такое мнение в комментарии ИС "Вести" выразил председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Так он прокомментировал санкционную политику европейских государств в отношении России, которая создает напряженную ситуацию во всем мире.

Они тоже понимают, что, ограничивая себя, они создают проблемы. Но вместе с тем они, по-моему, попали в свою собственную ловушку, а именно ловушку вот этих фантазии, в которых живут часть нашей западноевропейской элиты. Мне кажется, они живут в мире "Звездных Войн" Джорджа Лукаса - The Empire Strikes Back, "Империя наносит ответный удар". У них какие-то невероятные иллюзии, кто вокруг них. И они занимаются возведением стен, где надо строить мосты. Это, конечно, большая проблема сказал Быстрицкий

По словам политика, России и дружественным ей государствам следует продолжать движение по пути развития.

В целом мировая экономика находится в противоречивом состоянии. Эксперты отмечают, что, по всей видимости, надо исходить из того, что сразу все не направишь, но исходя из некоторых региональных аспектов, можно двигаться по частям… Сейчас одна из задач, которая стоит перед Россией, Индией, Китаем – сделать максимум для того, чтобы развивалась экономика Евразии, российская экономика и [экономика] всей той части Западной Европы, которая хочет развиваться добавил он

Ранее Быстрицкий высказал мнение о том, что Западная Европа будут дурным партнером для России в ближайшем будущем.